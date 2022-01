Eva-Lotta Kiibus: mul ei ole mitte millegagi õigustada sellist kava

Eelmisel EMil 7. koha saanud Eva-Lotta Kiibuse tugevuseks on vabakava. Paraku kukkus ta Tallinnas toimuva EMi vabakavas ühel hüppel valusalt. Ilmselt sellest tulenevalt asendas ta teise samaväärse hüppe - kolmene Lutz - ühesega. Mõistagi tähendas see punktikadu.

Kiibus teenis vabakava eest 112,48 punkti, mis on 25 punkti vähem tema isiklikust rekordist. Kokku sai ta 171,64 punkti ja jäi EMil napilt esikümnest välja, olles 11. Põhjust pole vaja kaugelt otsida. Kiibust on läbi hooaja vaevanud vigastus ning ta pole saanud korralikult treenida.

Treener Anna Levandi tõdes, et Kiibus ei uskunud endasse. „Ta ei uskunud, et ta suudab. Oleks tegelikult võinud... Aga sportlane ennast ei peta, ta teab, et ta pole piisavalt treeninud," lausus ta. „Kellele meeldib sellisel võistlusel tuhandete pealtvaatajate ja suure telepubliku ees kukkuda ja veel mitte nii ilusti. See oli valus kukkumine ja seepärast läks ta teisele Lutzule hirmuga."