Võimsa sõidu teinud Niina Petrõkina: emotsioonid keesid üle, see oli mu senise karjääri suurim hetk

„Olen väga rahul, et sain hakkama ja suutsin näidata mida oskan," õhkas Niina Petrõkina. 17-aastane Eesti iluuisutaja püstitas Tallinnas toimuva iluuisutamise EMi naiste üksiksõidu vabakavas isikliku rekordi 128,77 punkti ja kogus kahe kava peale kokku 187,07 punkti.

Seni võistlustel närvide ohjeldamisega kimpus olnud Petrõkina sai oma karjääri esimesel täiskasvanute suurvõistlusel suurepäraselt hakkama. Kaks päeva tagasi sõidetud lühikava ei õnnestunud tal ideaalselt, kuid selle korvas ta vabakavaga. Hüpped õnnestusid hästi ning suuri esimusi suutis ta vältida.

„Seekord sain närvidega hakkama, võrreldes lühikavaga oli rahulikum sõita," tunnistas Petrõkina. „Enne jääle tulekut vaatasin tribüünidele ja imestasin, et rahvast on nii palju. Väga meeldiv, et inimesed tulid ja tunnevad selle võistluse vastu huvi. Iluuisutamine on ilus, aga väga raske spordiala." Tondiraba jäähall oli naiste üksiksõidu vabakava ajaks lubatu piires välja müüdud.

Publik elas Petrõkina sõidule kaasa. Hea esitus ja jäähalli võimas atmosfäär tõstsid ka sportlase emotsioonid lakke. Kava lõppedes elas ta ennast välja, vibutades rusikaid spordihoone lae suunas. Sellised pursked on iluisutamises harvanähtavad.

„Emotsioonid keesid üle. Ma ei teadnud, mida teha, kas hüpata jääle või... publik aitas mul pärast sõitu taas hingata. See oli mu senise karjääri suurim hetk," lausus Petrõkina kümmekond minutit hiljem.

„Noorena vaatasin telerist võistlusi ja mõtlesin, kuidas sportlastel pole sellise publiku ees võisteldes hirm. Nüüd tean, kui raske on ennast sellistel hetkedel kokku võtta. Aga publik aitas väga kaasa."

Petrõkina ei varjanud, et jäi oma EMi etteastega väga rahule. „Ma ei saa ütelda põhjust, miks ma just väga rahul olen, aga mulle meeldis, et nii palju rahvast mind vaatas ja ma sain näidata ennast uues kleidis ja kogu ilus."

Kuna võistlus käib, pole Petrõkina lõplik koht veel selge.