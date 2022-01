Kristjan Ilves: pigem rõõmustan teise koha üle kui nutan taga esikoha kaotust

„Ilmselt pidanuks ise passima ja lühikesel lõpusirgel tuulest välja tulema, aga ma tundsin endas jõudu ja otsustasin tõusu lõpus proovida,” selgitas Ilves Delfile. „Nägin, et Lamparter oli ees sõitmisest väsinud ja olin ehk liiga optimistlik. Hea, et sain kogemusi juurde, et mis liidrite grupis sõites toimub.”