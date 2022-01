Üllatusolümplane! Henri Roos võitis Eesti meistrivõistluste sprindi ja sõidab Pekingisse

Roos sai kvalifikatsioonis Karl Sebastian Dremljuga järel teise koha. Finaalis oli Roos aga veelgi teravam. „Ta ründas Kunimäe tõusul ja läks teistel eest,” oli CFC klubi suusasektsiooni eestvedaja Jaak Mae rahul. „Finišisirgel oli tal kõik juba kontrolli all. Ta võttis jõuga võidu ja olümpiakoha ära.”

Klubil CFC suusatajatele – jalgrattaosakonda veab Jaan Kirsipuu – oli see esimene Eesti meistritiitel ja mõistagi ka olümpiakoht.

Eesti suusakoondise peatreener Jaanus Teppan tunnistas, et liiga suur üllatus Roosi võit tema jaoks polnud. „Meil on sprindis võrdseid mehi palju ja tema osutus kiiremaks. Juunioride klassis on Roos häid sõite teinud, kuid vahepeal vajus ära.”