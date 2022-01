OTSEBLOGI JA FOTOD | Niina Petrõkina püstitas kodusel EM-il vabakavas isikliku rekordi ja tõusis esikümnesse

Petrõkina teenis vabakava eest 128,77 punkti ja see on tema vabakava isiklik rekord. Kokkuvõttes on ta hetkel, kui oma esituse on teinud 11 sportlast, 187,07 punktiga liider. Kogusumma isilikust rekordist jäi Petrõkinal puudu 1,79 punkti.