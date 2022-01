OTSEBLOGI | Eesti jäätantsijad ning Kiibus ja Petrõkina üritavad EMil vabakavaga kohta parandada

Solene Mazingue - Marko Jevgeni Gaidajenko püstitasid reedel rütmitantsus isikliku rekordi ning said 60,36 punktiga 20. koha. Esikohal on Venemaa paar Viktorina Sinitsina - Nikita Katsalapov (87,89 punkti). Vabatants algab kell 13.35.

Naiste üksiksõidus on Eva-Lotta Kiibus (59,16 p) ja Niina Petrõkina (58,30 p) vastavalt 15. ja 17. kohal. Liider on venelanna Kamila Valijeva, kes püstitas lühikavas 90,45 punktiga uue maailmarekordi. Teine on belglanna Loena Hendrickx (76,25 p) ja kolmas venelanna Aleksandra Trussova (75,13 p). Naiste üksiksõit algab kell 18.30.