BLOGI JA FOTOD | Niina Petrõkina murdis kodusel EM-il kaheksa sekka, 15-aastane venelanna näitas klassi

Petrõkina teenis vabakava eest 128,77 punkti ja see on tema vabakava isiklik rekord. Kokkuvõttes sai ta 187,07 punkti. Kogusumma isiklikust rekordist jäi Petrõkinal puudu 1,79 punkti.

Laupäeva pärastlõunal oli kavas ka jäätantsu vabakava. Eesti esindajad Solene Mazingue - Marko Jevgeni Gaidajenko püstitasid reedel rütmitantsus isikliku rekordi ning said 60,36 punktiga 20. koha.

Vabatantsus sai Eesti paar 83,53 punkti. Seda on oluliselt vähem, kui nende rekord, mis on 90 punkti lähistel. Eesti paari üldsummaks on 143,89 silma. Mazingue - Gaidajenko ei suutnud vabatantsus positsiooni parandada ja protokolli jäi neile 20. koht.