Esapekka Lappi kinnitas oodatud uudist

"Laupäeval Salzburgis toimuval MM-sarja avatseremoonial me kahjuks kohal ei ole. Soovin kõigile Toyota meeskonna liikmetele hooaja avaralliks Monte Carlos palju edu. Meie ootame teid Rootsi MM-rallile. Kohtumiseni seal," teatas Lappi video vahendusel.

Sel hooajal jagab Lappi Toyotas kolmandat hübriidautot koos kaheksakordse maailmameistri Sebastien Ogier `ga. Prantslane osaleb järgmisel nädalal oma kodusel Monte Carlo rallil, veebruaris toimuval Rootsi rallil on aga Lappi kord MM-punktide eest võidelda.

Ülejäänud Lappi ja Ogier võistlusprogramm on veel teadmata. Kuna prantslane on öelnud, et ta ei kiirusta pärast Monte Carlo rallit uuesti rooli taha, tuleb arvatavasti Lappi võistlusprogramm tihedam kui Ogier`l, kirjutab Rallit.fi.