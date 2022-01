Nadal on Djokovici saagast väsinud: tennisistid ootavad selgust

Maailmas kolmas reket Alexander Zverev leiab, et Austraalia võimud oleks pidanud juba enne Djokovici Melbourne`i saabumist asjad üheselt selgeks tegema. "Ma ei usu, et ta reisis siia lihtsalt hea õnne peale. Kui sul on viisa, siis sa eeldad, et saad ka mängida. Austraalia valitsus ja Victoria osariik oleks pidanud juba varem kõik selgeks tegema. See on ebaõiglane, et tuled kohale, aga ei saa mängida."