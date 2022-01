Tenniselegendil diagnoositi raske haigus, mis nõudis tema õe elu

67-aastane Evert teatas reedel sotsiaalmeedias, et ta otsustas uudist jagada lootuses, et see võiks teisi aidata.



"Tahtsin jagada oma esimese staadiumi munasarjavähi diagnoosi, et aidata teisi," kirjutas Evert Twitteris. "Mul on väga vedanud, et nad selle varakult avastasid ja ootavad minu keemiaravi plaanilt positiivseid tulemusi."



Tenniselegend lisas, et tänab juba kõiki inimesi ette, kes lasevad tal rahus oma tervisele ja raviplaani täitmisele keskenduda. Australian Openi ajal ilmub ta siiski kodust kommentaare andes ESPNi vahendusel ka avalikkuse ette.



Paljudel juhtudel jääb munasarjavähk avastamata enne kui see on hilisemas staadiumis ja vähem ravitavas faasis. Everti noorem õde Jeanne Evert Dubin suri samasse haigusesse 2020. aasta veebruaris 62-aastaselt.