Nüüd, kui Raplal on võistkond koos ja Rieral kõik nupud hea tulemuse tegemiseks olemas, tuleb üle elada vaid Eesti karmi kliimaga talv. „Kaks aastat tagasi töötasin Peterburi Zenitis ja isegi seal polnud nii külm. Miinus 20 kraadi polnud ma enne Eestit varem kogenud,“ ütleb Riera naerdes. Aga kui võidud tulema hakkavad, on ilm tühiasi.

Eesti meeste korvpallis näeb nii kaugelt tulnud treenerid harva. Lätlastega on juba harjutud, aeg-ajalt satub siia mõni leedulane ja isegi soomlasi on olnud ainult üks – koondist juhendav Jukka Toijala.

„Korvpallis on oluline näha teisi kultuure, mitte olla suletud,“ märgib Riera. See on kahesuunaline tee: Eesti saab tuttavaks Hispaania korvpallikultuuriga ja Riera Eesti omaga.