Rasmus Mägi sai järjekordse tunnustuse osaliseks

Tokyo olümpiamängudel 400 meetri tõkkejooksus 7. koha saavutanud Rasmus Mägi valiti 2021. aasta klubi parimaks meeskergejõustiklaseks ja parimaks meessportlaseks. “Klubi tunnustus tuleb tihtipeale ajaliselt kõige hiljem, aga kokkuvõttes on see ka kõige tähendusrikkam. Just hiljaaegu mõtlesin, kui suur tähtsus oli tegelikult sellel, et 2008. aastal valmis kergejõustikuhall. Teades, mis vanuses mina olin, millised uued võimalused see kõik avas… Ma arvan, et tingimused on Tartus väga head. Tartu linn ja Ülikooli spordiklubi on seda näidanud tegelikult, et sporti investeerimine lühiajaliselt võib-olla ei anna alati seda efekti, mida tahaks, aga samas pikaajaliselt, kasvõi rahva tervise seisukohalt, on sellel ikkagi tohutu väärtus ja soovin spordiklubile julgust jätkuvalt selles vallas sportlaste eest seista ja sporti investeerida. Tänan kogu spordiklubi,” sõnas Mägi tunnustust kätte saades.