Otsustaja, mitte õpipoiss. Jasikeviciuse lemmiklaps on Euroliigas särama löönud

Teist hooaega Barcelonas vägesid juhatav Jasikevicius pole varjanud, et Jokubaitisega on tal eriline side. Kaunase Žalgirise päevil tõi ta noore mängujuhi nii ruttu kui võimalik põhitiimi juurde ja Euroliigas sai Jokubaitis arvestatavat mänguaega juba 18-aastaselt.

Jokubaitise esimene hooaeg Barcelonas on ületanud kõiki ootuseid. Leedulase statistika on parem kui eelmisel hooajal Žalgirises. Kuigi noor mängija peabki arenema, on Euroliiga tippude sekka kuuluvas Barcelonas silma paistmine oluliselt suurema raskusastmega kui Žalgirises.

Numbrid numbriteks – Jokubaitis on Euroliigas otsustavatel hetkedel visanud mitmeid tähtsaid korve. Neist viimane tuli reedel Istanbuli Anadolu Efesi vastu. Jokubaitise edukas läbimurre kasvatas 21 sekundit enne lõppu Barcelona edu viie punkti peale ja see osutuski võidukorviks.

„Rokas areneb palju,” ütles Jasikevicius pressikonverentsil. „Nick Calathese vigastuse tõttu tekib tal rohkem võimalusi. Täpsem oleks öelda, et ta otsustab mänge. Ta veab meid võitudeni. See on tõde.”

Barcelona resultatiivseimana 16 punkti visanud Jokubaitis jäi oma kommentaarides tagasihoidlikuks. „Meil oli seda võitu väga vaja, sest olime saanud kolm kaotust järjest. Treener joonistas viimase rünnaku minu peale, seega ta uskus minusse. Pidin viskama ja see tõi meile võidu,” rääkis ta.

„Viimaste kaotuste ja kehva vormi tõttu polnud meil Efesi vastu lisamotivatsiooni vaja. Mõistsime, et seekord ei tohi kaotada,” lisas Jokubaitis.

Jokubaitis on sel hooajal Euroliigas visanud keskmiselt 8,3 punkti, lisaks on ta andnud 3,4 korvisöötu. Viskeprotsendid on suurepärased: kahepunktiviskeid on ta tabanud 56 protsendiga, kolmeseid 55,6 protsendiga ja vabaviskeid 80 protsendiga.

Pärast põhimängujuhi Calathese jalatraumat on Jokubaitise näitajad veel paremad: 10 mängu jooksul on ta visanud keskmiselt 10,8 punkti ja andnud 4,3 söötu.