Eesti Judoliit taaselustab Eesti karikasarja võistluse

Koostöös Eesti judoklubidega alustab Eesti Judoliit üle kümne aasta taas uuendatud Eesti karikasarja võistluse korraldamist. Eesti karikasarja avaetapp toimub homme, 15. jaanuaril Elvas ning võistlemas on üle 400 judoka Eestist ja välismaalt.

“Eesti karikasari on ellu kutsutud, et judoklubide parimad noored sportlased saaksid omavahel jõudu proovides võistluskogemusi ja motivatsiooni ning ka parema ettevalmistuse rahvusvahelisteks võistlusteks,” sõnas Eesti Judoliidu president Kaido Kaljulaid.

Elva Open etapil on esindatud 17 Eesti judoklubi ning Lätist, Leedust ja Venemaalt tulevad võistlema kümne judoklubi esindajad. Välismaa sportlased saavad küll osaleda turniiril, kuid nad ei osale Eesti karikasarja punktide arvestuses ehk välismaalase võidu puhul teenib karikasarja punkte kalukategoorias parima koha saanud eestlane.

Uuenduse läbinud karikasari on mõeldud noortele judosportlastele vanuses 10-15 aastat. Kaljulaidi sõnul tegutseb täna Eestis 40 judoklubi ning igapäevaselt harrastab judot umbes 6000 inimest. “Eesti judomaailm on täna küllaltki killustunud ning Eesti karikasarja võistluse taaselustamisega soovime tuua kokku Eesti judoklubid ja parimad judosportlased. Järelkasvu silmas pidades keskendume eelkõige meie noortele sportlastele, et noortel judokatel oleks võimalus oma jõudu proovile pannes saada paremaks,” lisas ta.