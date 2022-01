Järjekordne pööre uskumatus saagas: ministri otsuse edasi kaevanud Djokovic sai Austraalia võimudelt armuaega juurde

Austraalia immigratsiooniminister Alex Hawke teatas Eesti aja järgi reede hommikul, et on tühistanud meeste tennise maailma esinumbri Novak Djokovici (34) viisa. Serblase tiim on otsuse edasi kaevanud. Melbourne'is, kus kell on juba üle 23, on jätkuvalt käimas kohtuistung, kuid üht-teist on juba selgunud.