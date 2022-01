Austraalia peaminister Djokovici saagast: tahame austraallaste ohverdusi kaitsta

"Austraallased on pandeemia ajal ohverdanud palju ning nad õigusega eeldavad, et neid ohverdusi ka kaitstakse," jätkas peaminister. "Seda minister (Alex Hawke) tänase otsusega ka tegi. Meie ranged piirireeglid on hoidnud austraallasi ohutult nii enne kui ka pandeemia ajal. Kuna ootame, et kohtumenetlused jätkuvad, siis rohkem kommentaare hetkel ei tule."