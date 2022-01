Ei mingit Australian Openit! Novak Djokovici viisa tühistanud Austraalia valitsus saadab tennisetähe riigist välja

Ühtlasi selgus, et Djokovic käis peale jõule Marbellal ja oli selle käigus kuidagimoodi Hispaania riiki sisenemise tingimustest mööda hiilinud. Sellesama Marbella reisi pärast on ta veel uurimise all Austraalias, kuhu sisenedes jättis ta mainimata, et on viimase kahe nädala jooksul lisaks Serbiale ka Hispaanias viibinud.