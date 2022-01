Järjekordne pööre: kas Novak Djokovici saagas päevavalgele ilmunud uus detail päästab serblase?

Djokovic loositi neljapäeval toimunud loosis avaringiks kokku kaasmaalase Miomir Kecmanoviciga. Esmaspäeval kohtus võidu saanud ja Austraalia valitsuse viisa tühistamise otsuse ümber pööranud Djokovic valmistub hetkel esmaspäeval algavaks Australian Openiks, kuigi Austraalia immigratsiooniminister Alex Hawke võib veel tema viisa uuesti kehtetuks kuulutada. Hawke'i lõplikku otsust serblase osas pole veel tulnud.

Nüüd on välja tulnud uus detail, kui Serbia võimud kinnitasid Austraalia meediale, et Djokovicil on olemas diplomaatiline pass, mis peaks andma passi omanikule teatud puutumatuse ning lihtsustama teistesse riikidesse sisenemise. Djokovic sai diplomaatilise passi juba 2011. aastal, mil ta aitas Serbia koondise Davis Cupi võitjaks.

Austraalia meediast tulevate teadete kohaselt aga diplomaatiline pass erikohtlemist ei taga. Ka Austraalia välis- ja kaubandusministeeriumi kodulehel on kirjas, et diplomaatilise passi omanikule pole tagatud erilised õigused või privileegid. "Igasugune taotlus diplomaatilisele puutumatusele rakendub ainult diplomaatilistele agentidele ning see ei kehtiks ühe Serbia erakodaniku puhul," selgitas The Herald Sunile olukorda advokaat Kian Bone.

Serbia saatkond leiab, et diplomaatiline pass peaks olema piisav, et Djokovic saaks Austraalias edasi viibida. "Djokovic, kui meie kõige tuntum esindaja maailmas, on diplomaatilise passi omanik. Nii diplomaatia teoorias kui ka konsulaarpraktikas peaks see tagama talle adekvaatse kohtlemise," sõnas Serbia saatkonna esindaja Ivana Isidorovic.