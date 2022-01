Niina Petrõkina: närveerisin tugevalt, ega saanud selle tundega päris hakkama

Niina Petrõkina kogus lühikavas 58,30 punkti ja sai 17. koha. Vahed on aga väikesed. Esikümnest lahutab teda neli punkti, kodusest konkurendist Eva-Lotta Kiibusest aga vähem kui punkt.

17-aastase iluuisutaja sõnul õnnestusid hüpped hästi, kuid rohkem tuleb keskenduda hüpetest väljasõitudele. „ See nõuab paremat keskendumist,“ lausus ta.

Kaks aastat tagasi piirdus Petrõkina juunioride MMil lühikavaga. Seekord pääses ta aga kindlalt nende hulka, kes saavad laupäeval sõita ka vabakava. „Olen selle üle väga rõõmus! Ma ei tea, mis seal juhtub, kuid kui mulle see võimalus juba tuli, annan endast seal maksimumi,“ lubas ta. „Praegu usun, et suudan seal paremini sõita, aga pean arvestama, et jääle minnes tuleb närv sisse.“