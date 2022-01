Eva-Lotta Kiibus: viimasel hetkel lõid pähe kahtlused

Läbi hooaja jalavigastusega võidelnud Eva-Lotta Kiibus kogus koduse EMi lühikavas 59,16 punkti. Skoor võinuks olla märksa suurem, kuid saatuslikuks sai kava viimane hüpe, kui ta tegi plaanis olnud kolmese lutzu asemel kahese.

„Kindlasti oleks saanud paremini. Ma ei ole uhke rikutud elemendi pärast,“ tunnistas Kiibus. „Eksimus tuli sellest, et ma pole mentaalselt tugev ning viimasel hetkel lõid kahtlused pähe. Tahad teha, aga samas ei taha midagi rikkuda, ei taha liblikat teha ja ei taha kukkuda. Neid mõtteid ei tohi endale pähe lasta.“

Kiibus selgitas, et sedalaadi kahtlused on sportlase mõtetes tavaliselt ettevalmistusperioodil augustis, temal aga tunnetab seda nüüd. „See ei tähenda, et nende kahtlustega ei saa võistelda – saab. Lihtsalt kui trennis pole tehtud asju piisavas koguses, siis sa ei kontrolli seda väga,“ nentis ta.

Kava esitamise järel oli Kiibus tõsise ilmega. Kuna üks hüpe jäi plaanitust lahjemaks, teadis ta ette, et punktisumma ei tule rekorditasemel. Hüppe korrektse sooritamise korral, võinuks ta jõuda isikliku rekordi, 65 punkti tasemele.

„Hindega ma rahul ei ole, aga see kajastas seda, mida ma täna sõitsin. See polnud kindlasti mu maksimum, aga arvestades seda, millega pidin toime tulema enne kava, olen õnnelik, et suutsin niigi palju end kokku võtta ja ära teha,“ rääkis Kiibus. „Võtan seda võistlust kui ettevalmistust olümpiaks, et seal mitte vigu korrata. EMil mitte osalemine, olnuks samm tagasi. Siis ma teeks neid vigu ja oleks samas olukorras olümpial ja seda ma ei tahaks.“

Kiibus kinnitas, et laupäeval vabakavas püüab ta anda endast maksimumi ja võistlust nautida. „Jalg on nagu on… vaimne pool on see, mis vajab paremini kontrollimist,“ märkis Anna Levandi õpilane.

Naiste üksiksõidu lühikava võitis maailmarekordi 90,45 punktiga venelanna Kamila Valijeva.