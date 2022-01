Lumekahurid toovad hiidlased suusatama

„Hiiumaal on talialadest võimalik tegeleda murdmaasuusatamisega Paluküla terviserajal,“ rääkis “100 suusatundi” suusaõppe projekti Hiiumaa koordinaator Alari Remmelg. „Meil on olemas tähistatult 1,8km valgustatud rada ning 2,7km rada. Eelmisel hooajal, kui looduslikku lund oli rohkem, oli lisaks ka 5km pikkune suusaring.“ Palukülas on lisaks ka kelgumägi.