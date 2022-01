Tänak rääkis Adamo ootamatust lahkumisest, lepingu pikendamisest ja uuest autost

Aga miks sõlmis ta Hyundaiga uue lepingu erakordselt vara, juba maikuus? „Põhjus on lihtne – uued autod hakkasid rattaid alla saama ja oli võimalus arendustegevuses osaleda. Ilma allkirjata ei olnud keegi nõus näitama, mida plaanitakse, aga minu jaoks oli kriitiline, et saaksin uue auto sünni juures olla,“ kommenteeris Tänak podcastis. Protsess võttis aga tiimis palju aega ja lõpuks sai auto valmis alles novembriks. „Algselt testitud auto ei erine tegelikult palju sellest, mis lõpus välja tuli.“

Kuigi aasta algab WRC läbi aegade suurima muudatusega, mille peamine poolehoidja Tänak avalikult olnud ei ole, siis on tal hea meel ebaõnnestunud eelmine hooaeg Hyundais selja taha jätta. „Sisutihe aasta oli erinevate lugudega. Üldiselt need kaks aastat Hyundais on olnud natuke petlikud, sest maailmas on olnud omamoodi kriis. Koostöö hakkas pigem mõistlikult, aga kogu see koroona… meeskonda otse ei näinud ja keeruline oli uute inimestega tuttavaks saada. Hyundail oli ilmselgelt vaja areneda, et tasemele jõuda ja midagi jõudsime kahe aastaga ka ära teha,“ ütles Tänak.

Uue rallihooaja esimese etapini Monte Carlos on jäänud nädal. Tänaku sõnul tuleb uus hooaeg seekord eriti kiiresti peale ning kuigi ajapuudus oli juba pool aastat tagasi, siis praegu on küsimus veelgi rohkem päevakorral. „Aga tuleb teha nii palju kui suudame, aasta jooksul läheb arendustegevus veel edasi,“ sõnas ta uues Betsafe’i podcasti episoodis.

Üsna varsti peale seda teatas Hyundai tiimijuht Andrea Adamo lahkumisest. Tänaku sõnul tuli see meeskonnale sama ootamatult, nagu avalikkusele. Ta kinnitab, et otsus ei puudutanud Adamo töist elu, vaid oli isiklikel põhjustel tehtud. Kuni selle hetkeni tegi tiimijuht Tänagu sõnul roppu tööd ja kogu meeskonnaga anti maksimum uue aasta nimel.

Uue hübriidautoga on Tänak saanud testida nädalapäevade jagu, kuid üllatuslikult ei ole sõidukit veel kordagi kruusateedele viidud. Rally1 autod on 1260 kilogrammiga sarja ajaloo raskeimad, mistõttu on täiesti reaalne, et mingitel katsetel hakkavad ka R5 autod mängima esiviisiku kohtade nimel. „Oht on seal, kus võimsus ei määra ja kaal on oluline – aeglased ja kitsad teed. Üldiselt suurtel teedel kaal ei määra ja kui head pidamist ning elektri lisavõimsust arvestada, siis võiks Rally1 kiirem olla,“ ütles ta.

Tänak võrdleb autosid Dakaril sõitvate bagidega. „Ümber on komposiit ja jämedalt kapott, esiklaas, katus ja tagaluuk peavad olema originaalauto küljest. Suures pildis ei ole ka aerot palju vähem kui eelmises autos. See näeb küll siledam välja, aga kuna auto põhi on kinni ehitatud, siis tekib F1 efekt, kus põrand töötab palju kaasa.“

WRC autoga võrreldes on Rally1 sõidukid pisut kohmakamad, mistõttu on aeglaste ja keeruliste teede peal kiiruse vahe suurem. Autol on Tänaku sõnul käike ja amordikäike vähem ja see on raskem. „Eelmine auto oli samamoodi võimas, aga seda oli raske hallata. Küll me uue ka paika saame – tuleb leida aken, kus ta toimib. Ralliautosid on varem ehitatud teisel eesmärgil, aga uued piirangud muudavad oluliselt üldist süsteemi,“ ütles Tänak interjuus.