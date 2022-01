Tenniselegend Martina Navratilova sõnum Novak Djokovicile: tunnista oma viga ja mine koju

Üheksakordne Australian Openi võitja Djokovic, kes eelmisel nädalal Melbourne'i saabudes kinni peeti ja koroonahotelli lukustati, pääses esmaspäeval kohtu abiga vahi alt ning võib seaduslikult Austraalias viibida, kuigi Austraalia immigratsiooniminister võib veel kasutada oma võimu ja serblase viisa tühistada.

Neljapäeva varahommikul loositi välja Australian Openi põhitabel, kus sai oma esimese vastase teada ka Djokovic. Vaatamata sellele pole aga jätkuvalt selge, kas serblane saab võistlusel osaleda või mitte. Millal immigratsiooniministeerium lõpliku otsuse vastu võtab, pole teada.

Navratilova sõnul peaks Djokovic maailmas toimuvaga leppima ning end koroonaviiruse vastu vaktsineerima. "See ei pruugi olla midagi, mida inimene tahab. Numbrid aga näitavad, et tuleb vaktsineerida, et saada lahti kohutavast viirusest, mis kogu maailma mõjutab," sõnas ta Austraalia telesaate "Sunrise" eetris. "See kõik juhtub veel Austraalias ja Melbourne'i linnas, kus on maailma ühed karmimad karantiinireeglid."

Tenniselegend avaldas kahetsust, et selline olukord on üldse tekkinud. "Ma tahan rääkida tennisest, mitte sellest. Ma ei usu, et austraallased sellesse leebelt suhtuvad, kui arvestada, millega nad on ise pidanud poolteist aastat toime tulema," sõnas ta.

Navratiloval oli ka Djokovicile sõnum. "Tema jaoks oleks kõige parem, kui ta tunnistaks, et on teinud vigu ning ja ütleb, et ta oleks ainus vaktsineerimata mängija Australian Openil. Minu teada on kõik teised vaktsineerimata tennisistid riigist lahkunud. Kõige parem on, kui ta koju läheks."