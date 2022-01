Ajalooline samm: Tokyo olümpiaks tippsportlasele dopingut müünud mees vahistati uue seaduse alusel

Võimud on jaganud detaile vaid ühe olümpial osalenud sportlase osas. New Yorgi lõunaringkonnakohtu teatel andis kõnealune atleet 19. juulil ehk vahetult enne Tokyo olümpiat dopinguproovi, mis osutus positiivseks. 30. juulil määrati sportlasele ajutine võistluskeeld.

Kuigi seda pole otseselt välja hõigatud, viitavad kõik märgid, et tegu oli Nigeeria kergejõustiklase Blessing Okagbarega. Nimelt määrati just talle juuli lõpus ajutine võistluskeeld, sest tema poolt 19. juulil antud dopinguproov osutus positiivseks. Seejuures sai nigeerlanna positiivsest proovist ja karistusest teada vahetult enne 100 meetri poolfinaali.

Võimude teatel on terapeut Lira esimene inimene, kellele on esitatud kriminaalsüüdistused Rodtšenkovi antidopingu akti alusel. Seadus on nimetatud endise Venemaa antidopingulabori juhi, nüüdseks juba aastaid USA-s elava vilepuhuja Grigori Rodtšenkovi järgi.