OTSEBLOGI | Eesti laskesuusamehed jätkavad heitlust tõotatud maale pääsemise nimel. Ermits tegi hooaja parima võistluse!

Eesti laskesuusamehed peavad tulist võitlust, et saaks veebruaris toimuval Pekingi olümpial välja panna ka meeste teateneliku. Peamine heitlus käib Jaapani meestega, kes edestavad eestlasi edetabelis 22 punktiga. Meeskondliku koha Pekingisse teenivad 20 esimest riiki, Jaapan asub just 20. ja Eesti 21. kohal.

Olümpia kvalifikatsioonis punktisumma parandamiseks tuleb ületada iseenda seniseid tulemusi. Teatesõidus on nii Eestil kui ka Jaapanil vaja üle sõita 17. koht (150 punkti), sprindis on Jaapani viletsaim kirja läinud punktisumma 175 ja Eestil 155 (kolme mehe kohad olid 62., 72., 107.). Ehk parandamisruumi on küll ja veel, Oberhofis skooris Eesti trio näiteks 284 silma.

„Punktisüsteem on selline, et sprindis on tähtis, et ka kolmas mees oleks 80 hulgas,” selgitas Zahkna möödunud nädalal Eesti Päevalehele. „Igal juhul jääb Ruhpoldingis teatesõiduni kõik lahtiseks. Isegi kui saame sprindiga Jaapanist mööda, pole kindlat midagi.”