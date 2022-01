BLOGI | Eesti laskesuusamehed tõusid kindlalt olümpiakohale, Kalev Ermits lõpetas teises kümnes

Eesti suutis tänasega mööduda mõlemast lähirivaalist ning on nüüd 2285 punktiga 19. kohal. Slovakkial on 2248 ja Jaapanil 2181 punkti. Olümpiale saab teatavasti 20 paremat meeskonda.

Jaapani lootused Eestist mööduda on teoreetilised, sest on jäänud ainult üks olümpiaeelne võistlus, milleks on laupäevane teatesõit. Kui Jaapan tahab Eestit edestada eeldusel, et meie ei saa teatesõidus eelnevast ehk 17. kohast paremat kohta, peavad nad koguma üle 110 punkti enam oma parimast kohast, mis on samuti 17. Ehk siis jaapanlased peaksid tulema vähemalt kuuendaks, mis on väga ebatõenäoline.