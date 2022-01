Missugused tagajärjed ootavad kolme riigi koroonareegleid rikkunud Djokovici? Australian Openi loosimisel oli tema nimi veel üleval

Esmaspäeval kohtus võidu saanud ja Austraalia valitsuse viisa tühistamise otsuse ümber pööranud Djokovic valmistub hetkel esmaspäevaks algavaks Australian Openiks, kuigi Austraalia immigratsiooniminister Alex Hawke võib veel tema viisa uuesti kehtetuks kuulutada. Osade allikate sõnul ongi tal vastav otsus juba tehtud, kuid selle välja kuulutamisega on ta millegipärast kolm päeva viivitanud. Kui nii läheb, viivad Djokovici advokaadid asja ilmselt uuesti kohtusse.

Viimastel päevadel on aga välja tulnud, et Djokovic on rikkunud ka Serbia ja Hispaania karantiinireegleid. Nimelt andis ta 16. detsembril kodumaal (väidetavalt) positiivse koroonaproovi, kuid osales juba järgmisel päeval Serbia noorte talentide autasustamisel ning andis 18. detsembril Berlgradis Prantsuse spordilehele L'Equipe näost-näkku intervjuu.

Ühtlasi on selgunud, et Djokovic käis peale jõule Marbellal ja selle käigus kuidagimoodi Hispaania riiki sisenemise tingimustest mööda hiilinud. Sellesama Marbella reisi pärast on ta veel uurimise all Austraalias, kuhu sisenedes jättis ta mainimata, et on viimase kahe nädala jooksul lisaks Serbiale ka Hispaanias viibinud.

Taoline valeandmete esitamine võib endaga Austraalias halvimal juhul kaasa tuua kuni 12-kuulise vanglakaristuse ja 6600 Austraalia dollari (4200 euro) suuruse rahatrahvi, koos sellega ka viisa tühistamise.

Osad tenniseeksperdid on kahtluse alla seadnud, kas Djokovic üldse 16. detsembril positiivse proovi andis või võltsis ta dokumente, et vältida vaktsineerimist ja saada Australian Openiks eriluba. Kahtlaste asjaoludena on seejuures välja toodud, et kui Djokovic 2020. aasta suvel positiivse proovi andis, andis ta sellest koheselt avalikult teada, kuid nüüd kuulis avalikkus sellest alles kaks nädalat hiljem.