Võimalik vaid võrkpallis. TalTech, mis isegi ei registreerunud eurosarja, pääses Challenge Cupil veerandfinaali! Ja veel kuidas!

Meenutame, et TalTechi euroseiklus on spordimaailmas üsna ainulaadne. Meeskonnal polnud mingit plaani eurosarjas konkureerida. Küll aga pidi sel hooajal seal osalema Saaremaa VK. Kui aga saarlased meeskonda kokku ei saanud, tegi klubi president TalTechile viimasel hetkel "suunatud pakkumise" - äkki lähete meie asemel eurosarja? Selline koha "pärandamine" on võimalik küll vaid võrkpallis.