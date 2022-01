VIDEO | Rekordiliselt tugeva löögiga UFC raskekaalu meister virutas "Jackassi" staarile kubemesse

Ngannou valduses on hetkel vabavõitlussarja UFC raskekaalu meistrivöö, mille ta võitis 27. märtsil Las Vegases Stipe Miocicit lüües. 23. jaanuaril peab ta oma tiitlit kaitsma prantslase Ciryl Gane'i vastu

Ngannou nimel on ka kõige kõvem mõõtmisele läinud löök. 2017. aastal külastas ta UFC Performance Instituuti, kus tema löögi tugevuseks mõõdeti 129,161 ühikut, millega ta möödus varem antud tippmarki hoidnud kikkpoksijast Tyrone Spongist.

"See on kõige hullem asi, mida ma kunagi olen näinud," on UFC staar ise oma episoodi kommenteerinud. Ngannou ülesandeks anti "Jackassi" osalejale Ehren McGhehey'le rusikaga kubemesse virutada.