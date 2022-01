Kamazi-brigaade kahtlustatakse Dakari rallil pettuses

Hollandi rallimees Maurik van den Hevel usub, et venelastel on autos seadeldis, mis annab neile kiiruskatsete teekonnapunktide kohta eelinfot.

"Venelased teevad sohki. Neil on autos seadeldis, mis annab neile eelinfot teekonnapunktide kohta kiiruskatsetel," ütles Van den Hevel Omroep Brabant TV-le.

Ta tõi näite ühelt katselt, kus venelased keerasid vasakule, kuigi rajakaart käskis sel kohal parempöörde teha. Tuli välja, et venelased teadsid otsemat teed ja said seetõttu olulise eelise.

"Neid ei ole võimalik võita. See ei ole lihtsalt aus. Sa ju kuuled, mis kõik räägivad. Kõik teavad sellest," lisas hollandlane.

KAMAZ-i sõitjate pressiesindaja Erik Khairullin lükkas süüdistused tagasi: "Van den Heveli avalduses puudub tõde. Me ei saa mingilgi moel rohkem informatsiooni omada. Meie autod on lihtsalt kiiremad. Meile meeldiks väga, kui meil rohkem konkurentsi oleks - see teeks ürituse meie jaoks lõbusamaks."