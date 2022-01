KHL teeb venelaste olümpia päästmise nimel nädalase mängupausi

Paus tehakse sellest laupäevast kuni 22. jaanuarini. Teisipäevahommikuse seisuga on liigas 124 koroonapositiivset mängijat, neist 27 registreeriti viimase 24 tunni jooksul.

KHL-i kodulehel on juba edasi lükatud 16 kohtumist.

Väljaande Sport-Expressi ajakirjanik Aleksei Švetšenko vihjas oma sotsiaalmeedia lehel, et mängud edasi lükkamise tegelik põhjus pole mitte mängijate kaitsmine, vaid olümpiakoondise päästmine, kirjutab Sports.ru. Kuna NHL-i mängijaid Pekingi taliolümpiale ei lubata, on venelased, kellel on välja panna kõige rohkem KHL-i mängijaid, olümpiaturniiri suursoosikud.