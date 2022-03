Uue hingamisega Nõmme Kalju ihkab taas kulda. Tulevikuks on klubil uudne rahastusplaan

Kahel korral Eesti jalgpallimeistriks kroonitud Kalju on aastaid kuulunud siinse nelja parima meeskonna sekka ehk mänginud regulaarselt eurosarjades. Mullu pääses Euroopasse aga kolm klubi, sama juhtub ka eeloleval suvel. Korra Kalju juba jäi eurorahata ja nüüd loodetakse nendele summadele uuesti ligi pääseda. Alanud hooajal on panused seda suuremad, et tänu FC Flora edukale tegutsemisele sai Eesti 2023. aastaks neljanda koha tagasi. Nõmme Kalju presidendi Kuno Tehva sõnul nad kosuvad mullusest suursponsori kaotamisest ja tulevikuks on neil plaan, kuidas meelitada klubi juurde nii kohalikke kui ka välismaiseid investoreid.