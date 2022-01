Šveitsi tippklubiga liitunud Karol Mets: olen oma otsusega väga rahul

"Ma otsisin karjääris uut väljakutset ning leidsin, et Zürich on õige koht, kuhu minna. Mul on hea meel ülemineku üle ning olen oma otsusega väga rahul," sõnas Mets klubi pressiteenistuse vahendusel. "Olen hästi sisse elanud."

Keskkaitsja oli rahul, et tal õnnestus Zürichiga leping sõlmida enne treeninglaagrit. "Minu jaoks on see laager väga oluline. Saan mängijaid ja treenereid tundma õppida," rõõmustas eestlane. "Ma olen väga konkurentsihimuline ja agressiivne mängija, samas meeldib mulle duellidesse minna. Palliga suudan liinide vahele kaaslastele sööte leida."

"Iga liiga on erinev ning see kehtib ka klubide kohta, kus olen mänginud. Igal võistkonnal on omad eesmärgid. Võtan igalt poolt midagi kaasa - nii kogemuse kii kvaliteedi näol - loodan, et see aitab jõuda uue eesmärgini," lisas Mets lõpetuseks.

Viimati Sofia CSKA hingekirja kuulunud Mets sõlmis 12-kordse Šveitsi meistriga kontrahti 2024. aasta suveni. Zürich hoiab Šveitsi kõrgliigas liidrikohta, edestades kaheksa punktiga kuulsaid konkurente Young Boysi ja FC Baselit.