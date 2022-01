Podcast "Kuldne geim" | Koondise ebakõladest, suurest uudisest, Pärnu elavnemisest ja saabuvast finaalist​

*Esmakordselt peatreenerina Eesti karika võitnud Alar Rikberg räägib emotsioonidest ja uuest diivanist.

*Kõrged küttearve kütavad neil päevil kirgi igas saates.

*Alaliidu presidendil Hanno Pevkuril oli saatest puudumisel mõjuv põhjus.

*Eesti rahvusmeeskonna senise peatreeneri Cedric Enardiga ei jätkata. Avame tausta: mis said kaheaastase perioodi jooksul prantslasele saatuslikuks?

*Kert Toobali suvist vigastust oleks võinud vältida?

*Seljataha jäi haruldane olukord, kus Eesti koondise juures töötasid neli meest, kes olid samaaegselt koduklubides peatreeneri rollis.

*Uue peatreeneri Fabio Soli esimene pressikonverents jättis itaallasest hea mulje, aga millised võiksid olla 42-aastase mehe sisulised vaated ja muudatused?

*Eesti jalg- ja korvpallis keskendub meeste koondise peatreener üksknes koondisele. Miks see võrkpallis nii pole?

*Kas Alar Rikberg ja Oliver Lüütsepp sattusid juhuslikult uue peatreeneri pressikonverentsile?

*Euroopa Kuldliiga või EM-valikturniir? Millel saab olema tänavuse koondiseaasta fookus?

*Oluline hetk ja uudis Eesti spordiloos: Eesti naiste koondis tagas tänu korraldusõiguse saamisele koha 2023. aasta EM-il.

*Kas kodune EM toimub õigel ajal?

*Millised on suuremad murekohad poolteist aastat enne suurturniiri?

*Pafi ennustusmängus keskendutakse võrkpalli Meistrite liigale, kus juba täna on kavas üks väga hea mäng.

*TalTech alustas eurosarja 1/8-finaali kindla võiduga. Mis hakkab juhtuma tänases teises mängus?

*Kaks Eesti statistikut euromängul. Esmakordne juhus.

*42-aastane Kert Toobal on 9-kuulise pausi järel tagasi väljakul! Kas jätkuvalt sidemängijatest Eesti esinumber?

*Pühapäevane telemäng kujunes väga eriliseks ja teistsuguseks. Miks?

*Kas Pärnu on äkitselt tagasi tiitliheitluses?

*Välismaal mängivate Eesti võrkpallurite leerist on tulnud lühikese aja jooksul palju rõõmustavaid sõnumeid.

*Mart Tiisaar jõudis koos šveitslasest paarilisega omalaadsel rannavolleturniiril finaali.

*Pühapäevase Eesti naiste karikafinaali eelvaade. Ojamets vs. Rikand. Kas Audentese SG/Noortekoondisel tekib Tartu Ülikool/Bigbanki vastu võimalus?