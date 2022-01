BLOGI | Tuneeslanna Jabeur andis Sydney veerandfinaalis avaseti võitnud Kontaveitile vigastuse tõttu loobumisvõidu

Jabeurile hakkas avaseti lõpus häda tegema alaselg. Pärast meditisinilist pausi üritas ta veel edasi mängida, aga juba esimesest punktist peale oli selge, et mänguks enam ei lähe. Avaseti võitis Kontaveit 6 : 4.

"Keegi ei taha kunagi niimoodi võita. Loodan, et tal midagi tõsist pole ja ta on järgmisel nädalal taas valmis mängima. Olin rahul, et mängisin avasetis nii, nagu ma mängisin, ja võitsin selle," kommenteeris Kontaveit väljakul.