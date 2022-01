Arlet Levandi: ema ütles, et mine läbi seinte julgelt tegema. Sain seintest läbi!

„Ma ei saa praegu veel emotsioonidesse minna, võistlus pole ju lõpuni viidud. Läks kuidas läks, treenisin perfektsuse peale ja sõit tuli nagu tuli, aga muidu olen rahul," hindas ta oma esitust ning lisas, et vajaka jäi hüpete puhtuses. „Vaadates seinist hooaega, on punktiskoor õige. Kui püstitasin isikliku rekordi 75 punkti, oli sõit puhas."

Anna Levandi leidis siiski, et summa oleks võinud olla suurem, kuid nurisemiseks ei näinud temagi põhjust. See, et poeg pääseb reede õhtul sõitma vabakava, olevat aga tema sõnul tore. „Viimasel nädalal oli tunda, et pinge hakkab kasvama. Treeningutel loksusid asjad siiski paika," märkis ta.