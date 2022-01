BASKET TV | Viimsi on tulnud kõrgliigasse, et jääda. Kas eelarve poolest Eesti teine klubi?

Turniiritabelis on KK Viimsi/Sportland võiduprotsendilt neljas, ettepoole jäävad vaid suured – Riia VEF, Kalev/Cramo ja Ventspils. Vaevalt, et keegi julges sellist tähelendu ennustada.

Sügisel suutis Viimsi tekitada elevust lätlase Ronalds Zakise palkamisega. Konkurentide treenerid ja mänedžerid olid hämmingus, Lätis vaid tippklubides pallinud keskmängija oli ühtäkki Eesti-Läti liiga uustulnuka ridades. Kuidas nii? Zakise sõnul olid valiku all ka pakkumised Bulgaariast, Saksamaalt ja Iraanist, aga ta otsustas lähiregiooni klubi kasuks. Ühtlasi teeme juttu lätlase maaletoojaga.

Ja mõistagi rahajuttu ka. Viimsi on julgelt välja öelnud meistriliiga võistkonna eelarve, mis võib heal juhul ulatuda kuni poole miljoni euroni. Jättes BC Kalev/Cramo kõrvale üritavad ülejäänud meistriliiga klubid tihti jätta muljet, et opereeritakse maksimaalselt 300 000 kuni 350 000 euroga. Kas Viimsil ongi rohkem raha kui ülejäänud "lihtsurelikel" või on tegemist raamatupidamislike eripäradega, kes mida eelarvesse arvestab?