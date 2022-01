VIDEO | Barcelona kaotus ajas Jasikeviciuse vihaseks: mis positiivseid asju te näete?

Euroliigas teise mängu järjest kaotanud Barcelonal on 15 võitu ja 4 kaotust. Madridi Realil, kelle eilseks planeeritud mäng Belgradi Crvena zvezdaga jäi vastaste koroonaprobleemide tõttu ära, on 14 võitu ja 3 kaotust.

Jasikevicius: "Millist positiivset asja te näete? Kaotasime kodusaalis. Mis selles positiivset on? Miks me endale valetama peame? Kaotasime ja ei täitnud mänguplaani. Vastased läksid meist paremalt poolt mööda. Meid võeti rünnakust välja. Mis positiivsed asjad?"

"Me ei suutnud mõista, et Milano mängijad on paremale poole läbi minnes väga tugevad ja nad viskavad hästi. Detailide mõttes olid need ainukesed asjad, millega mul probleem oli. Aga hoiak ja eneseohverdamine olid kõrgeimal tasemel," ütles ta.