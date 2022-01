Kontaveit alistas teises ringis rumeenlanna Elena Gabriela Ruse (WTA 82.) tulemusega 6:3, 6:1.

Kontaveit tunnistas pressikonverentsil, et tal oli käivitumisega raskusi ja seetõttu jäi eestlanna esimeses setis 0:2 kaotusseisu. Hiljem enam probleeme ei tekkinud.

"Mul oli täna kohe kuidagi raske. Ma ei tea, miks ma nii tundsin. Aga seejärel sain oma mängu käima," oli tema lühike kommentaar.

Teise ringi võidust enam pakub tennisemaailmale elevust Kontaveidi ja Jabeur'i veerandfinaal. Nad on head sõbrannad, aga veelgi olulisem, et tegu on kahe maailma esikümne tennisisti duelliga. Enne Austraalia lahtiseid tuleb raske katsumus kasuks.