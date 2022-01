Djokovic tunnistas viga: olin koroonapositiivne, aga ma ei tahtnud ajakirjanikku alt vedada

Djokovic tunnistas, et osales koroonapositiivsena intervjuul ja pildistamisel, aga paar päeva varem peetud lasteürituse ajaks polnud ta positiivsest proovist veel teadlik.

"Külastasin 14. detsembril Belgradis korvpallimängu. Pärast seda teatati, et mitmed inimesed on andnud positiivse koroonatesti. Kuigi mul polnud mingeid sümptomeid, tegin 16. detsembril kiirtesti ja igaks juhuks ka PCR-testi.

Järgmisel päeval osalesin Belgradis tenniseüritusel, kus andsin üle lastele auhindu. Tegin ka selle eel kiirtesti, mis oli negatiivne. Olin asümptomaatiline ja tundsin ennast hästi. Teate, et PCR-test oli positiivne, sain alles pärast üritusel osalemist," meenutas Djokovic.

"Järgmisel päeval, 18. detsembril läksin Belgradis oma tennisekeskusesse ja täitsin ammust lubadust anda intervjuu väljaandele L'Equipe. Tühistasin kõik muud üritused. Tundsin kohustust intervjuule minna, sest ma ei tahtnud ajakirjanikku alt vedada. Tegin kindlaks, et hoian sotsiaalset distantsi. Maski võtsin ära ainult fotosessiooni ajaks," jätkas ta.

Djokovici sõnul sai ta koju jõudes tehtud veast aru. Lisaks tunnistas serblane, et eksis Austraaliasse jõudes reisideklaratsiooni täitmisel. Djokovic märkis, et oli enne Austraaliasse lendamist viimase kahe nädala jooksul viibinud ainult Serbias, aga tegelikult oli ta käinud ka Hispaanias.

Lõpliku sõna peab ütlema Austraalia valitsus. Djokovic on koroonaviiruse vastu vaktsineerimata, aga ta sai arstidelt meditsiinilise eriloa. Nüüd on küsimus selles, kas luba on õiguspärane ja kas Djokovic mõistetakse reisideklaratsiooni valesti täitmises süüdi või mitte.