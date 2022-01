Venemaa tüdrukud on valitsenud iluuisutamise naiste üksiksõitu viimased kaheksa aastat. Nad on võitnud kahel viimasel olümpial ja viiel MM-il. Üksnes 2018. aastal anti MM-kuld kanadalanna Kaetlyn Osmondile, kuid see oli olümpiajärgne nii-öelda lohutusvõistlus. Eranditult kõik nad on jõudnud tippu väga noorelt ja ühe väikese erandiga on nende tähelend jäänud üürikeseks.