Arlet Levandi sai koduseks EMiks loosiga hea stardikoha

16-aastane Levandi loositi neljandasse gruppi, kus ta läheb jääle teise sportlasena kell 14.37. Levandile on see tiitlivõistluste debüüt.

Varem on ta võistelnud ISU juunioride GP-etappidel, kus ta on sel hooajal saanud kahel korral teise koha. Enda ema Anna Levandi käe all treeniva eestlase senine parim punktisumma lühikava eest ISU võistlustel on 75,10 punkti.