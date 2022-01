Uus pööre Djokovici skandaalis: Austraalia võimud kahtlustavad esireketit valeandmete esitamises

Nimelt teatas Djokovic, kes saabus Austraaliasse ilma koroonavastase vaktsineerimiseta, oma registreerimisankeedil, et ta ei olnud viimase 14 päeva jooksul enne Austraaliasse sisenemist teisi riike külastanud. Sotsiaalmeediasse üles laaditud piltide põhjal veetis aga Serbia staar jõulud Belgradis ja lendas sealt edasi Hispaaniasse, kust tema teekond jätkus Austraaliasse.

Valeandmete esitamist registreerimisankeedil peetakse Austraalias „raskeks õigusrikkumiseks“. Maksimaalne karistus sellise teo eest on 12 kuu pikkune vangistus.

Djokovic on piirivalveametnikele väitnud, et tema ankeedi täitis hoopis Austraalia tenniseliit. Kas see päästab Djokovici võimalikust karistusest, pole veel teada.