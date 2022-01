Mis saab uurimise alla sattunud Kaido Kaabermast edasi? Vehklemisliidu juhatus koguneb kolmapäeval

Aasta lõpul avaldas Ekspress loo vehklemisliidu intriigidest, mille keskmes oli Kaaberma. Artiklis tuvastas Eesti Ekspress alaliidu dokumentidest kaks Venemaalt pärit tšekki (epeeterade eest summas 13 000 eurot), mille Kaaberma oli avansi saamiseks esitanud, kuid mille väidetav väljastaja ei teadnud neist midagi. Nüüdseks on Põhja ringkonnaprokuratuur ning Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kelmuste ja majanduskuritegude talitus algatanud Kaaberma suhtes kriminaalasja.

Delfi Sport võttis ühendust Eesti vehklemisliidu presidendi Ants Veetõusmega, et uurida, kas alaliit on Kaaberma volitused uurimise ajaks peatanud. Veetõusme sõnas, et kolmapäeval koguneb alaliidu juhatus koosolekuks. "Enne ei oska ma teile midagi öelda. Seal arutame erinevaid asju ja teemasid," rääkis Veetõusme. "Mina üksi ei otsusta midagi, homme tuleb juhatus kokku."