VIDEO | Piiroja karikasarja avaetapil startis ligi 100 võistlejat

„Piiroja karikasarja on sõidetud juba 14 aastat. Suunatud on see eelkõige rahvasportlastele, kuid väga oluline on ka noortele võistlemisvõimaluse pakkumine. Tuleviku-klassis sõidavad juba 8-12 aastased lapsed,“ rääkis Eesti Autospordi Liidu rallikrossikomitee esimees Mati Kask, kes on ka Piiroja karikavõistluste üks korraldaja. „Praeguseks on rõõm tõdeda, et Tuleviku-klassi n-ö esimesest lennust on üks poiss osalemas superkrossisarjas ja tõenäoliselt alustab ka rallikrossi meistrisarjas oma teekonda.“