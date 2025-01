GRAAFIK | Mis on iluuisutamises salchow, axel, lutz ja rittberger ning kuidas kuulsad hüpped oma nime said?

Axelit hüppas esimest kordaNorra iluuisutaja ja kiiruisutaja Axel Paulsen . See on ainus hüpe, millele minnes vaadatakse ette, teistele minnakse tagurpidi sisse sõites.

Erinevat liiki hüppeid on kuus ning nendest enamiku taga on omaaegne uisutšempion. Kuidas hüpped välja näevad ning kes olid need kuulsad uisutajad?

Karl Emil Julius Ulrich Salchow (1877-1949) võitis oma karjääri jooksul kümme maailmameistrivõistluste kuldmedalit, aastatel 1901-1905 ja 1907-1911. Seda saavutust on seni suutnud korrata Sonja Henie ja Irina Rodnina, kes on samuti võitnud kümme maailmameistritiitlit. Üheksal korral tuli Salchow Euroopa meistriks.

Vaata videost, kuidas uisuvõistlused tol ajal välja nägid!

LUTZ

Lutzi looja on Austria iluuisutaja Alois Lutz, kes hüppas seda esmakordselt 1913. aastal. Seda peetakse üheks raskemaks hüppeks, esimest korda sooritas kolmekordse "lutzu" Kanada uisutšempion Donal Jackson 1962. aastal. Tänaseks on tehtud ka neljakordsed hüppeid, ent need on väga harukordsed.