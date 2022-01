Kas eestlase võimalus? Kristian Kullamäe koduklubi palkas sel hooajal juba kolmanda peatreeneri

51-aastane Olmos on juba kolmas peatreener, kes käimasoleval hooajal Hispaania kõrgliigaklubi juhendab. Burgos alustas hooaega Žan Tabaki käe all, kuid loobus novembri alguses tema teenetest. Novembri lõpus sai võimaluse Salva Maldonado, kelle lepingu klubi aga hiljuti lõpetas.

Kullamäe on senise kahe peatreeneri käe all saanud Hispaania meistriliigas kokku kirja vaid neli kohtumist. Keskmiselt on ta 10 minutiga kogunud 2,5 punkti, 1,5 lauapalli ning 1,8 resultatiivset söötu.