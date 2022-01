VIDEO | Georg Linnamäe võitis Eesti parima e-autosportlase ees kaugjuhtimise võidusõidu

Linnamäe võiduaeg oli 1.40,4, e-autospordi Eesti meister Risto Kappet kaotas talle ühe sekundiga ning Neddy-Martin Toom kümne sekundiga. Kõik osalejad läbisid esmalt Õismäe kardirajal prooviringi ning seejärel ajavõtuga ringi.

Auto rooli, pedaalide ja ekraaniga juhikoht asus FK Keskuse ootesaalis, kardirajal sõitnud autos istus vaid turvajuht, kes oli valmis sekkuma ohtlikes olukordades. Kõige ohtlikumad - kui nii võib öelda - olukorrad olid väikesel kiirusel hangesõidud, mis ei olnud tingitud auto kontrolli alt väljumisest, vaid peamiselt värskelt sadanud lumest tingitud halvast nähtavusest.

„Meie idee oli kokku panna päris võidusõitjad ja e-autosportlased neile mõlemale tundmatus olukorras,“ rääkis ELMO Rendi asutaja Enn Laansoo, Jr.. „Öösel sadanud värske lumi tegi kindlasti võistlejatele olukorra raskemaks, sest raja piire oli raskem näha. Ühtlasi kasutame kogutud andmeid ja sõitjate tagasisidet tehnoloogia arendamiseks.“

Eelmisel hooajal WRC2-s 12. koha saanud Georg Linnamäe sõnas, et kaugjuhtimise võidusõidus oligi kõige keerulisem kurvide nägemine. „Lisaks ka ajaline nihe auto reageerimises. See oli küll vaid 0,1 sekundit, aga tundus nagu 0,1 minutit ning vajas harjumist.“

Linnamäe lisas, et oli äsja kodus paika saanud sõidusimulaatori. „Hakkan sellega päris sõitude kõrvalt tööd tegema, et oma sõidutehnikat parandada. Simulaator on ka hea tööriist enda teravana hoidmiseks.“

Nii päris autosporti kui e-autosporti harrastav Tanel Kasesalu tõi välja, et tänapäevased simulaator-mängud on auto tunnetuse mõttes muutunud päris realistlikuks. „Aga eks põhierinevus ole, et virtuaalmaailmas pole ohutunnetust, kui sõidad seina ei juhtu midagi muud kui kannatab tulemus. Vigastuste võimalus ja rahaline kahju puuduvad.“