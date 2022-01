Õed Kaasikud olid Falunis esikümnele väga lähedal

„Mingeid ootusi enne starti ei olnud. Läksin sõitma vaba ning kerge tundega. Stardist väljudes sain koheselt aru, et suusad on täna väga head. Rajal liikudes tundsin, et on kiirust ja jõudu sõita. Finišis, kui kohta nägin, olin väga üllatunud, sest ei osanud sellist tulemust üldse oodata. Veerandfinaal kujunes arvatavast aeglasemaks ning sealt kahjuks edasi pääseda ei õnnestunud,“ selgitas Kaidy.