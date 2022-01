Briti ajaleht: Cristiano Ronaldo otsib uut klubi

Eelmisel suvel Unitedisse tagasi kolinud Ronaldo on mänginud sel hooajal juba kolme peatreeneri käe all, sest pärast Ole Gunnar Solskjaeri vallandamist täitis peatreeneri ülesandeid lühikest aega ka Michael Carrick .

"Hakkan arvama, et Manchester City põikas kuuli eest kõrvale, kui otsustas Ronaldot mitte palgata. See on üks selline käik, mis nägi hea välja, kuid pole kaugeltki hea. Arvan, et ta tekitab klubile palju probleeme," sõnas endine Inglismaa koondislane Trevor Sinclair Talksportis.